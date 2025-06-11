Bahar Aksu davası öncesi gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

Kadın Dayanışma Komiteleri, boşandığı Rüstem Elibol ve beraberindeki üç kişi tarafından İstanbul Şişli'de kaçırılmaya çalışılan, arabaya binmemek için direndiği sırada tabancayla vurularak katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

Basın açıklaması sırasında “Suçlusun İçişleri Bakanı” ifadelerinin yer aldığı dövizi taşımaları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan TKP üyeleri, ifadeleri alınmak üzere Kağıthane Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Gözaltıların ardından açıklama yapan TKP Merkez Komite üyesi ve KDK sorumlusu Senem Doruk İnam “Size suçlusunuz diyenleri gözaltına aldıracağınıza bu ülkede kadınların ölmemesini sağlayın. İstediğiniz kadar durdurmaya çalışın, gözaltına alın, yasaklayın. Kadınlar ölmeye devam ettikçe suçlu olduğunuzu yüzünüze haykırmaya devam edeceğiz. Hesap vereceksiniz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İfade işlemlerinin ardından Çağlayan’daki adliyede savcılığın adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkan TKP’liler, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar.