Bahar Aksu’nun videosunu atarak, kızını ve boşandığı kadını tehdit etti!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:21

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:23

Ankara’da 10 yıl önce T. Boztürk ile H.E. boşandı. Geçen yılın Eylül ayında H.E.’nin evlenmesinin ardından şüpheli Boztürk, kızı Başak Boztürk ve H.E.’yi tehdit etmeye başladı.

Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplar açarak sistematik tehditlerine ve hakaretlerine devam eden T. Boztürk, son olarak dün kızına tehdit mesajı yolladı.

T. Boztürk, geçen gün İstanbul’da boşandığı erkek tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun öldürülme anlarına ilişkin videoyu içeren haberi göndererek ''Sıradaki o… kendini hazırlasın'' diye mesaj göndererek, boşandığı kadını ve kızını ölümle tehdit etti.

Bunun üzerine Başak Boztürk, annesi ile birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Bunun üzerine T. Boztürk hakkında 2 aylık süreyle uzaklaştırma kararı verildi. T. Boztürk şikayetin ardından 6 Mayıs’ta gözaltına alındı. Ankara Adliyesi’ne sevk edilen T. Boztürk hakkında haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verildi. T. Boztürk ardından serbest bırakıldı.

"MEZARLIK VE MERMİ FOTOĞRAFI PAYLAŞIYOR"

Başak Boztürk karakoldaki ifadesinde, ''Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu zamana kadar da babam benim telefonuma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Artık babamın gönderdiği son mesaj canımı sıktı ve müracaatta bulunmaya karar verdim. Babam bana 5 Mayıs’ta saat 22.30 sıralarında eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana ‘sıradakı o.. kendini hazırlasın’ şeklinde mesaj gönderdi. Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor” demişti.

H.E. de ifadesinde, boşandığı erkeğin geçen yılın Eylül ayında yaptığı evlilikten haberdar olmasıyla birlikte tehditlerine başladığını belirterek, “Kızıma attığı son mesaj nedeniyle artık müracaat etmeye karar verdik'' ifadelerini kullanmıştı.