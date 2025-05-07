Kaçırılmak istendi, direnince katletti! 'Bahar Aksu' cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de işe gittiği sırada eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaçırılmak istendi, direnince katletti! 'Bahar Aksu' cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 23:22

Olay, 5 Mayıs’ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde meydana gelmişti. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü.

Aksu’nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu’yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu’nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.


Etiketler: #Bahar Aksu #kaçırılma #görüntü

İlgili Haberler

Kadınlar, İstanbul Şişli'de katledilen Bahar Aksu için toplanacak

Kadınlar, İstanbul Şişli'de katledilen Bahar Aksu için toplanacak
Kaçırılmak istendi, silahla katledildi: Kadınlar ‘Bahar Aksu’ için yürüdü!

Kaçırılmak istendi, silahla katledildi: Kadınlar ‘Bahar Aksu’ için yürüdü!
Korkunun gölgesinde geçen bir yaşam: Öldürülen Bahar Aksu’nun kardeşi konuştu

Korkunun gölgesinde geçen bir yaşam: Öldürülen Bahar Aksu’nun kardeşi konuştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler