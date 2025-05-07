Kaçırılmak istendi, direnince katletti! 'Bahar Aksu' cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Şişli’de işe gittiği sırada eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 5 Mayıs’ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde meydana gelmişti. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü.
Aksu’nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu’yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu’nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.
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