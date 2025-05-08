Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme: 3 gün önce keşif yapmışlar!

İstanbul Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu öldüren Rüstem Elibol ile beraberindeki 3 suç ortağının cinayetten 3 gün önce olay yerinde keşif yaptıkları ortaya çıktı.

Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme: 3 gün önce keşif yapmışlar!
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İHA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:31

İstanbul Şişli’de 34 yaşındaki Bahar Aksu, yarı zamanlı çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol (37) ve beraberindeki 3 suç ortağı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Aksu’yu zorla araca bindirmeye çalışan Elibol, genç kadının direnmesi üzerine yanında bulunan tabancayla ateş açmıştı. Ağır yaralanan Aksu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayet sonrası kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

CİNAYET ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞLAR

Korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Rüstem Elibol ve beraberindeki S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44) isimli şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul’a geldiklerini belirledi.

Şüphelilerin bu süreçte bir otele yerleşerek, cinayetten 3 gün öncede Bahar Aksu’nun kaçırılmak istendiği adreste keşif yaptıkları öğrenildi.


Etiketler: #Bahar Aksu #Rüstem Elibol #kadın cinayeti

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