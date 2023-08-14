Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:39

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:39

Bahar Feyzan'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Mayıs ayında yapılan genel seçimler ile ilgili bir iddiada bulunan Bahar Feyzan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Bahar Feyzan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bahar Feyzan nerelerde çalıştı? İşte Bahar Feyzan'ın hayatı...

BAHAR FEYZAN KİMDİR?

Gülbahar Feyzan 8 Temmuz 1979'da İstanbul'da doğdu. Liseyi Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. New York'ta ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. 1998-2001 yıllarında Tilmo Faktoring ve İlke Faktoring şirketlerinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. Muhabirlik ile meslek hayatına başladı ve iş dünyasında önemli röportajlara imza attı. İlk olarak CNBC-e'de medyaya adım attı. Daha sonra Habertürk'e geçti ve orada 2 yıl çalıştı. Daha sonra NTV'ye geri dönerek ekonomi üzerine programlar ve röportajlar yaptı. NTV'nin New York temsilciliğini görevini yaptı. 2006 yılında Star TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayarak bir yıl çalıştıktan sonra bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Kanal 24'te hem Moderatör Akşamüstü hem de Tatlı Sert programını sundu. 2010 yılında TRT Türk'te Küresel Nabız programını sundu. Daha sonra tv8'de hem 50 Dakika hem de Yaz Günlüğü programını sundu. Son olarak 2021 yılında TV100 ve KRT kanallarında ekranlara geldi. YouTube'daki kanalında haber videoları yayımlayarak kariyerini sürdürmektedir.

BAHAR FEYZAN HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

2001-2003: Habertürk

2003-2005: NTV

2006: Star TV

2007-2009: Kanal 24

2010: TRT Türk

2010-2011: tv8

2021: TV100

2021: KRT

BAHAR FEYZAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ HAKKINDA NE DEDİ?

Bahar Feyzan’ın iddiasına göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçim öncesinde Türkiye İşçi Partisi (TİP)’ne 30 milyon TL verdi. Bu iddiadan sonra TİP, Bahar Feyzan'a maddi ve manevi tazminat davası açtı.