Bahar Feyzan: 'CHP'nin KRT TV ile de anlaşması var'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 20:44

Güncelleme: 26.07.2023 - 20:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu. Fesih haberinin duyurulmasıyla ortaya çıkan "anlaşma" ise tepkilere neden olmuştu.

Konuya ilişkin Habertürk canlı yayınında konuşan Erdem, Mehmet Akif Ersoy'un "Halk TV ile anlaşma yapmışsınız. Bu normal mi?" sorusuna "İsveç'te değil ama Türkiye'de normal. İngiltere'de değil ama Türkiye'de normal" şeklinde yanıt vermişti. Eren Erdem, "Başka kanallarla da anlaşma var mı?" sorusuna ise "Var. Hangi kanal olduğunu söylemem uygun olmaz, o özel. Türkiye'de normal evet ama onlarla aramızda bir anlaşma var. Taraf olarak paylaşmamızı istemeyebilirler. Gizli değil" cevabını vermişti.

Eren Erdem'in yaptığı açıklamanın ardından, CHP'nin hangi kanallarla anlaşma yaptığı merak konusu oldu. Konuya ilişkin gazeteci Bahar Feyzan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Feyzan, CHP'nin KRT TV ile bir anlaşmasının olduğunu ileri sürdü.

"CHP’nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV! Nereden mi biliyorum? Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar! Buyrun!" ifadelerini kullanan Bahar Feyzan'ın paylaştığı ilgili görselde ise şu ifadeler yer aldı:

ANKA ve KRT TV, her ay düzenli olarak yükümlülüklerini yerine getiren ve mali olarak denetim altında bulunan kuruluşlardır. İlgili şirketlerin bilançolarından da CHP ile olan ilişkileri net bir biçimde görülebilmektedir."