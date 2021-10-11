Bahçede ders vermek isteyen Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadı: Rektörlük talimat vermiş

11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:32

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun ardından kayyum olarak atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevini sonlandırmıştı.

Rektörlük talimatıyla okula alınmadığını ifade eden Candan Candan, sosyal medya hesabından "Dersime geldim. @UniBogazici Kale Kapı’dan okuluma alınmıyorum. Öğrencilerlerime, meslektaşlarıma, doktoruma ve bankama (Garanti Bankası) ulaşamıyorum. Boğaziçi hocası eşimi ofisine bırakamıyorum" dedi.

"SİZİ OKULA ALAMAYIZ"

Twitter hesabından paylaştığı video ile konuya ilişkin açıklama yapan Candan, şunları söyledi:

“Bugün 11 Ekim 2021. Boğaziçi Üniversitesi’nin kale kapısı olarak bilinen Aşiyan Kapısı’ndayız. Bugün öğrencilerimle saat 10:00’da bir buluşma organize edilmişti. Belgesel sinema dersimin ilk buluşmasını Güney Meydan’da öğrencilerimle açık ders olarak gerçekleştirecektim. Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan eşimle birlikte geldik. Beni gördükleri zaman ‘sizi okula alamayız’ dediler. ‘Neden’ dediğimde ‘rektörlüğün talimatı’ dediler. Açık dersimi yapamıyorum. Aynı zamanda ben 14 senedir bu kurumun akademisyeni olduğum için aile sağlık merkezinde doktorum var, Garanti Bankası’nın müşterisiyim. Şu anda akademisyenliğim bir yana sağlık ve banka hizmetine erişimim engellendi. Araba kullanmayan eşimi dahi okula bırakamıyorum. Tutanak tuttuk. Banka ya da doktor işimi daha sonra da halledebilirim ama benim için üzüntü verici şey 14 yıllık kurumumun kapısında çevik kuvvet ve sivil polisler tarafından çevrilmiş olmamız. Öğrencilerimin eğitim hakkımın şu anda ihlal ediliyor olması.”