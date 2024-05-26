Bahçedeki foseptiğe düşen 63 yaşındaki kadın kadın öldü
Bartın'da Köyyeri köyünde evlerinin bahçesindeki foseptiğe düşen Hacer Aktaş (63) hayatını kaybetti.
Köyyeri köyünde, dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde fidan dikmeye giden Hacer Aktaş’ın geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi.
Akşam saatlerinde köye giden ekipler, bahçede yaptığı aramada, Aktaş’ın foseptiğe düştüğünü gördü.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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