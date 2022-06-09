Bahçedeki mazgala giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Karabük'te bir sitenin bahçesinde bulunan mazgala giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi.
Sitenin bahçesinde yer alan mazgalda yılan gören site sakinleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler özel aparat yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortamına bıraktı.
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