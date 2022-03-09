Bahçeli 10 Mart Rusya-Türkiye görüşmesinin ipuçlarını verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir araya gelecekleri toplantı hakkında ipucu verdi.
Antalya Diplomasi Forumu, Rusya ve Ukrayna savaşı gölgesinde, 11-13 Mart’ta toplanacak.
Forum öncesi yapılacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşmede Türkiye’nin “nasıl bir dosyayla masada olacağı” sorusu gündeme gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında, 10 Mart’ın “ipuçlarını” verdi. Rusya’nın Ukrayna geneline yönelik işgalinin üç alternatif senaryo dahilinde sonuçlanabileceğine dikkat çeken Bahçeli, şöyle konuştu: “Birincisi; Ukrayna’nın egemenlik haklarını yitirmesi, kukla yönetimin işbaşına getirilmesidir. İkincisi; Ukrayna’nın ikiye bölünmesidir. Üçüncüsü ise Minsk-II anlaşmasında kararlaştırılan Donetsk ve Luhansk’ın Ukrayna tarafından özerkliğine yönelik anayasal değişiklerin yapılması ve Kırım’ı tanımasıdır.” Kulislerde, Bahçeli’nin sıraladığı bu alternatiflerin “Antalya’daki görüşmenin gündemini oluşturacağı” belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de “bu öneriye sıcak baktığı” ileri sürülüyor.
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