Bahçeli İmamoğlu'nu hedef almıştı: CHP'li Özgür Özel'den sert tepki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'terör teftişinin' yankıları sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir gazeteye verdiği demeçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Bahçeli'nin söz konusu ifadelerine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den sert yanıt geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İBB için başlattığı 'terör teftişi' hakkında MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz" sorusuna "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına da gerek yoktur. Eğer suç var ise cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua berekettir. Ama İBB Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir" yanıtını verdi.
Bahçeli'nin söz konusu ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den sert yanıt geldi. Özel sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "İstanbullunun size vermediği yetkiyi suç işleri bakanınızın kumpaslarıyla mı alacaksınız" dedi. Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Devlet Bahçeli, siz ki tekrar seçimlerde Abdullah Öcalan'ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız, İmamoğlu'na bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir. İstanbullunun size vermediği yetkiyi suç işleri bakanınızın kumpaslarıyla mı alacaksınız. Akıllanmayacaksınız!"
Devlet Bahçeli, siz ki tekrar seçimlerde Abdullah Öcalan'ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız, İmamoğlu'na bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 30, 2021
İstanbullunun size vermediği yetkiyi Suç İşleri bakanınızın kumpaslarıyla mı alacaksınız.
Akıllanmayacaksınız! https://t.co/BhH1j2fLRI
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