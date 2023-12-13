Bahçeli, milletvekiline 1982 model Mercedes hediye etti

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:31

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:32

Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan, paylaşımında, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır" dedi.