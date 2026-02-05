Bahçeli'nin sözleri hatırlatıldı: AKP'li Mustafa Elitaş erken seçim için tarih verdi

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elitaş, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim talebine ilişkin konuştu. Elitaş, "Sayın Özgür Özel'in de erken seçimle ilgili kanaatinin olduğu kanaatinde değilim" dedi.

Elitaş, "Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ HATIRLATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçime" ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Elitaş, CHP Genel Başkanı Özel'in eski günlerin siyaset ortamında yetişip, yeni olayları tam özgür bir şekilde özümseyemediği için "erken seçim" dediğini öne sürdü.

Teknik meselelerden dolayı bu seçimin birkaç ay, birkaç hafta öne alınmasının "seçimin yenilenmesi" adını taşıdığını söyleyen Elitaş, "Anayasamızda da seçimin yenilenmesi ile ilgili hüküm mevcut. O şekilde değerlendirmek gerekir" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu hafta yaptığı açıklamada, erken seçimin gündemde yer almayacağını kaydetmişti.

CHP lideri Özgür Özel'e yanıt veren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır" ifadelerini kullanmıştı.