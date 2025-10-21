Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahçeli'nin yardımcısı Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Sedat Peker dönüyor mu?

21.10.2025 12:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Sedat Peker'le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Yönter paylaşımında "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada "Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor?" sorusu gündem oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"EFSANEMİZ OKUNMAYA AZ KALDI"

Yönter, Dubai'de yaşadığı belirtilen ve hakkında iki defa kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü lideri Sedat Peker ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

MHP'li Yönter paylaşımda, “Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada "Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor?" sorusu gündem oldu.

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR…"

İzzet Ulvi Yönter daha önce de Peker’in deniz kenarında çekilmiş bir videosunu “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes, baki heves…” ifadeleriyle paylaşmıştı.

