Bahçeli sahip çıkmıştı... Selahattin Yılmaz'dan CHP'ye 'kumpas' suçlaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’a 'suikast hazırlığı' iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Selahattin Yılmaz, cezaevinden gazeteci İsmail Saymaz'a bir mektup gönderdi.

"ONU VURDURTMAM KİMİN İŞİNE YARAR?"

Saymaz, yazısında şunları şunları kaydetti:

"Yılmaz, Metris Cezaevi'ndeki ilk gününde avukatı aracılığıyla bana yolladığı mektubunda, Aziz İhsan Aktaş’ı vurdurtma suçlaması için 'Akıl tutulması' diyor. Bu tezgahın, hem kendisini yıpratmak hem de Aktaş’ı sindirmek için kurulduğunu iddia ediyor.

Yılmaz, şunları söylüyor:

'Müslüman bir Türk milliyetçisi olarak Türk dünyasının bilge lideri abim sayın Dr. Devlet Bahçeli liderimin desteklemiş olduğu Cumhur İttifakı’na canımızla, başımızla, her türlü bağlıyız. Aziz İhsan Aktaş’ın doğru ya da yanlış bir kişi olup olmadığını tartışmak istemiyorum. Devlete ve hükümete faydalı bir iş yapıyorsa destekler, arkasında, önünde, yanında dururum. Aklı başında olan bir insan nasıl olur da benim onu vurdurtacağımı söyler? Kaldı ki onu vurdurtmam kimin işine yarar? Tabi ki CHP’ye yarar. Benim düşünceme göre CHP kliklerinin, (bu olayın) ses getirmesi adına bilinen bir kişiyi kullanması gerekirdi. Beni seçtiler. Bu tezgahta (amacın) hem beni yıpratmak hem Aktaş’ı benim adıma tehdit edip sindirmeye çalışarak, konuşmasını engellemek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Çok ciddi sağlık sorunu olan oğlum ile bu işi yapacağım söyleniyor. Bunu ancak alçaklar yapar. Oğlum Alperen Göktuğ bana ‘Baba sen kendini gözümün önünde öldür, ben bir ay daha fazla yaşayacağım’ dese gözümü bir an bile kırpmadan kendimi feda ederim. Bu zavallı alçak tezgahı düzenleyenler bu tezgahın içinde kalacak olanlardır.'

"İNANILMAZ BİR KUMPASIN İÇİNDEYİM"

Yılmaz, tutuklanmak üzere sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde, evinin yakınındaki akaryakıt istasyonunun bir ara satışa çıkarıldığını söylüyor. İstasyonu almayı düşünüp vazgeçtiğini anlatıyor. Sonradan Aktaş tarafından satın alındığını kaydediyor. 'Operasyonlar olunca kapanmıştır. Bunu merak ettim ve birkaç kişiye sordum. ‘Operasyon yemişler’ diye bilgi aldım' diyor.

Yılmaz, suikast iddiası karşısında çok şaşkın…

Şöyle diyor:

'Aziz İhsan denilen kişi devletimize faydalı olmak için itirafçı olmuş. Bu adamı vurdurmam imkansızdır. Şu an suçsuz olduğumu nasıl anlatabilirim diye mücadele ediyorum. Siyasi görüşüm ve dini inancım olarak böyle bir adama zarar veremem. Burada ciddi bir şey var, çözemiyorum. Birisi bir tezgah kuruyor. Kurt kuzuyu yiyecek. Vurulan yoktur. Bir tokat dahi attığımız yoktur. Evine adam gönderdiğimiz yoktur. İnanılmaz bir kumpasın içindeyim.'"

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda "silahlı suç örgütüne üye olma" ve İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında olduğu 10 kişi, "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlamalarından tutuklanmıştı.

Selahattin Yılmaz'a "ülküdaşım" ve "dava arkadaşım" sözleriyle sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur" diye konuşmuştu.

Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben kimseye kiralık katil demedim" diyerek, Bahçeli'nin, asıl mesajı Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'ye verdiğini belirtmişti.

"Sayın Bahçeli ile birlikte siyaset yapmak için birtakım yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Verdiği mesajları iyi anlamak gerekiyor" ifadesini kullanan Özel, "Ben kimseye kiralık katil demedim. Ama burada sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor. 'Özgür’üm sana söylüyorum, iktidar ortağım sen anla' diyor" demişti.