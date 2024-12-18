Bahçeli, Suriye’den gelen heyetle görüştü
Suriye Milli Ordusu'na bağlı 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret etti.
MHP, sosyal medya hesabından Suriye Milli Ordusu komutanlarının ikinci kez Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin açıklama yaparak fotoğraf paylaştı.
Açıklamada, "Suriye Milli Ordusu 2.Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ikinci kez ziyaret ederek bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar" denildi.
Etiketler: #Devlet Bahçeli #Suriye Milli Ordusu
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