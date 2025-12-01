Bahçelievler'de sahte alkolden ölüm iddiası: 25 yıla kadar hapis talebi!

Bahçelievler'de, 10 Aralık 2024 tarihinde, otopark işletmecisi Beşir Çayıroğlu'nun (60), dükkanının karşısındaki mobilya imalathanesinde çalışan Gürcistan uyruklu David Buskazade'den (50) sahte alkol almasının ardından zehirlenerek öldüğü iddiasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık David Buskazade, hayatını kaybeden Beşir Çayıroğlu'nun müşteki eşi ve 5 çocuğu ile sanık avukatı hazır bulundu.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İlk duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Buskazade'nin maktul Çayıroğlu'na sahte alkol sattığını, bu satışın uzunca bir süre devam ettiğini, maktulün evinde bulunan sahte alkol şişeleri ile sanığın evinde bulunan alkol şişelerinin aynı olması ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak, sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu tarafından Beşir Çayıroğlu'nun ölümüne ilişkin düzenlenen rapor da iddianamede yer aldı. Raporda, maktulün metil alkol sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

"BİRİNİ ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜM İDDİALARINI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık David Buskazade, "Ben 2005 yılında çalışmak için Türkiye'ye geldim. Bazen ülkeme de ziyarete giderim. Bir mobilyacıda çalışıyorum. Beşir, otopark sahibi olması nedeniyle tanıyorum. Ben Beşir'e alkol satmadım. Sadece onunla bir defa oturup alkol içmiştik. Birini zehirleyerek öldürüldüğüm iddialarını kabul etmiyorum. Gürcistan'da tedavi gören oğlumun, masraflarını çıkarmak için akrabalarım bana alkol gönderip, 'bunu sat, çocuğunu tedavi ettir' dediklerinde, isteyenlere alkol veriyordum. Tahliye edilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BABAMIN KULLANDIĞI ALKOLLER KAÇAK OLUYORDU"

Beşir Çayıroğlu'nun müşteki oğlu Mehmet Çayıroğlu (25) ise, "Rahmetli benim babam olur. Babamla beraber oto yıkama işi yapıyorduk. Bu şahıs, orada kaçak alkol satıyordu. Babama da satıyordu. Babamın kullandığı alkoller kaçak oluyordu. Mehmet Acabuca isimli bir şahıs var, bu kişi babamın arkadaşı. Buca, babamla beraber alkol aldıktan sonra babam alkolden vefat etti. Babamdan iki gün önce ise Mehmet Acabuca vefat etti. Ben sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık David Buskazade'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık ve avukatının açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beşir Çayıroğlu ‘maktul', hayatını kaybeden Çayıroğlu'nun çocuğu Mehmet Çayıroğlu ‘müşteki', David Buskazade ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 10 Aralık 2024 tarihinde saat 10.10 sıralarında, Bahçelievler'de özel bir hastanede alkol zehirlenmesi ihbarı yapıldığı, Çayıroğlu'nun yoğun bakımda tedaviye alındığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı. Şüpheli David Buskazade'nin Bahçelievler ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir mobilyacı dükkanında çalıştığının belirtildiği iddianamede, polisin Çayıroğlu'nun ölümünden sonra iş yerinde arama yaptığı, arama sırasında ise iş yerinde yerde duran kırmızı renkli bir poşetin olduğu, poşet içerisinde iki adet yarım litre pet şişede kokusundan anlaşılan metil alkolün tespit edildiği ve el konulduğu belirtildi.

"BENİM GETİRDİĞİM ALKOLDEN ZEHİRLENDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Adli Tıp Kurumu (ATK) 5'inci İhtisas Kurulu tarafından Beşir Çayıroğlu'na düzenlenen rapor da iddianamede yer aldı.

Raporda, maktulün metil alkol sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedildi. Öte yandan David Buskazade'nin savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Şüpheli ifadesinde, "Ben bu alkolden çok kez içtim. Herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Ben bu alkolü satmak için getirmiyorum Türkiye'ye. Hayatını kaybeden Beşir Çayıroğlu'nun benim getirdiğim alkolden zehirlendiğini düşünmüyorum" dediği aktarıldı.

BAŞKA BİR ALKOL ZEHİRLENME OLAYINDA İSE SORUŞTURMANIN SÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede, maktulün şüpheliden temin ettiği alkol sonucu hayatını kaybettiği, yine aynı alkolü şüpheliden temin ettiği ortaya çıkan Mehmet Acabuca isimli kişinin, 8 Aralık 2024 tarihinde vefat ettiği ve bu olaya ilişkin de soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Buskazade'nin basında kaçak sahte alkol ölüm haberlerinin sıkça yer almasına rağmen olayda olası kastla hareket ederek, üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.

25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheli David Buskazade hakkında, ‘olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.