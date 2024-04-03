Bahçelievler’de 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar verildi

Bahçelievler’de İETT şoförü Sefer Baldan’ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölmesine neden olduğu kazaya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Baldan’ın 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:36
Bahçelievler’de 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında karar verildi
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Bahçelievler’de 2 Şubat 2023 ’te İETT şoförü Sefer Baldan direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına dalmıştı.

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralanmıştı. Baldan’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sefer Baldan SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya bir kısım müştekiler ile taraf avukatları da katıldı.
Duruşmada son sözü sorulan Sefer Baldan, “Ben 30 yıllık şoförüm. İlk defa başıma böyle bir kaza geldi” dedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Sefer Baldan’ın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Baldan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan’ın İETT’ye ait 97 numaralı otobüs ile seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın’a çarptığı belirtilmişti.

Müşteki İbrahim Şekerli’nin ise otobüsün çarpacağını fark edip yan tarafa doğru atlaması sonucu yaralandığı iddianamede kaydedilmişti.

Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev’in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, ifadesine yer verilen İETT şoförü Baldan, olay sırasında bir anda gözlerinin karardığını söyleyerek “Gözlerimi açtığımda olay bitmişti. Normalde tansiyon ilacı kullanıyorum ama olay günü kullanmadım. Kaza sırasında uyumuyordum” demişti.

Otobüs içerisinde bulunan görgü tanıkları ise iddianamede yer verilen beyanlarında Sefer Baldan’ın uyukladığını bu nedenle kazanın gerçekleştiğini söylemişti. İddianamede otobüs içindeki kamera görüntülerinden de Baldan’ın uyuduğunun net bir şekilde görüldüğü ifade edilmişti.

Otobüste yapılan incelemede ise fren sisteminde herhangi bir arızanın tespit edilmediği iddianamede aktarılmıştı.

Sefer Baldan’ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip durakta bekleyenlere çarptığı iddianamede açıklanarak ‘taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.


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