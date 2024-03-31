Bahçelievler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bahçelievler'de seçimi kim kazandı? Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu?

Bahçelievler seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Bahçelievler'de hangi aday ne kadar oy aldı? Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:13
Bahçelievler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bahçelievler'de seçimi kim kazandı? Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu?
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Bahçelievler yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Hakan Bahadır

CHP

Emine Gülizar Emecan

İYİ Parti

Tugay Çapun

Yeniden Refah

Metin Türk

Zafer Partisi

Ulaş Öztürk

Saadet

Yaşar Avcı

Memleket

Kerem Usta

TİP

Mustafa Müfit Tekeli

HÜDA PAR

Ayhan Erensoy

DEVA Partisi

Nalan Ilgın

BAHÇELİEVLER'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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