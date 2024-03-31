Bahçelievler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bahçelievler'de seçimi kim kazandı? Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu?
Bahçelievler seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Bahçelievler'de hangi aday ne kadar oy aldı? Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu?
Bahçelievler yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Hakan Bahadır
CHP
Emine Gülizar Emecan
İYİ Parti
Tugay Çapun
Yeniden Refah
Metin Türk
Zafer Partisi
Ulaş Öztürk
Saadet
Yaşar Avcı
Memleket
Kerem Usta
TİP
Mustafa Müfit Tekeli
HÜDA PAR
Ayhan Erensoy
DEVA Partisi
Nalan Ilgın
BAHÇELİEVLER'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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