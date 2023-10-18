Gönen'de minibüs devrildi: 7’si polis 10 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde seyir halindeki minibüs devrildiği kazada 7’si polis 10 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 21:07
Gönen'de minibüs devrildi: 7’si polis 10 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Bayramiç Mahallesi mevkiinde R.E. (45) idaresindeki 10 DAV 90 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada Gönen ilçesinde toplum destekli polislik faaliyetler için görevlendirilen personelin bulunduğu araçtaki polis memurları Y.K., S.D., Z.A., A.A., E.D., E.M., H.A., öğretim görevlisi E.M., belediye personeli M.D. ve sürücü yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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