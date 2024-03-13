Bahçelievler'de eski İYİ Parti milletvekiline bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı
Bahçelievler'de eski İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik’i bıçakla yaralayan kardeşi Kemal Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İYİ Parti 27. dönem milletvekili Ahmet Çelik, kendisine ait Bahçelievler’deki ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.
Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden bıçakladı. Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik’in bıçakladığını söylemişti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay sonrasında gözaltına alınan Kemal Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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