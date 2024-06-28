Bahçelievler'de hasar alan binanın önündeki bekleyiş sürüyor

Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:18

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:28

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta 7 katlı bina dün kısmen çökmüş ardından da kontrollü olarak yıkılmıştı. Bugün, yıkılan binanın enkazından bir motosiklet ve birkaç parça eşya kurtarıldı. Binanın enkazı tamamen kaldırıldı.

Öte yandan bina kısmen çöktüğü sırada arka tarafında bulunan 2 binaya da hasar vermişti. Hasar alan iki binadan da dün yetkililer karot örneği aldı. Çıkan sonuca göre binaların yıkılıp yıkılmayacağı netlik kazanacak.

Hasar alan bina sakinlerinin ise binalarının önünde bekleyişi devam ediyor.

"SÜRECİN HIZLANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Geceyi yakınlarının evinde geçirdiğini belirten Halil Özen, "Hasarlı binada oturuyorum, geceyi bir yakınımın yanında geçirdim. Yetkililerden bir an önce bir açıklama bekliyoruz. Sürecin hızlandırılmasını bekliyoruz. Bizde ona göre barınacak bir yer bulalım. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Apartmanımız baya hasar aldı" diye dedi.