Bahçelievler'de hasar alan binanın önündeki bekleyiş sürüyor
Bahçelievler'de kısmen çöktükten sonra kontrollü yıkılan bina enkazından birkaç eşya ve motosiklet çıkartıldı. Yıkılan binanın arka tarafında bulunan ve hasar alan 2 apartmanın önünde ise bekleyiş devam ediyor.
Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta 7 katlı bina dün kısmen çökmüş ardından da kontrollü olarak yıkılmıştı. Bugün, yıkılan binanın enkazından bir motosiklet ve birkaç parça eşya kurtarıldı. Binanın enkazı tamamen kaldırıldı.
Öte yandan bina kısmen çöktüğü sırada arka tarafında bulunan 2 binaya da hasar vermişti. Hasar alan iki binadan da dün yetkililer karot örneği aldı. Çıkan sonuca göre binaların yıkılıp yıkılmayacağı netlik kazanacak.
Hasar alan bina sakinlerinin ise binalarının önünde bekleyişi devam ediyor.
"SÜRECİN HIZLANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"
Geceyi yakınlarının evinde geçirdiğini belirten Halil Özen, "Hasarlı binada oturuyorum, geceyi bir yakınımın yanında geçirdim. Yetkililerden bir an önce bir açıklama bekliyoruz. Sürecin hızlandırılmasını bekliyoruz. Bizde ona göre barınacak bir yer bulalım. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Apartmanımız baya hasar aldı" diye dedi.
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