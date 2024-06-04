Son Dakika... Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme!
Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi.
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.
Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. 11 daire olan bina tamamen boşaltıldı.
Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
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