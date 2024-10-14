Bahçelievler’de İETT otobüsü ağaca çarptı: Kaza anı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:20

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:03

Bahçelievler’de yol kenarındaki ağaca çarpan İETT otobüsündeki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 8.30 sıralarında İzzettin Çalışlar Caddesi'nde Güngören istikametinde meydana geldi. Ali Kemal K. yönetimindeki İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımdaki ağaca çarptı.

7 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde savrulan 7 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı. İETT şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"TAM OKULUN ÖNÜ..."

Kazaya tanık olan cadde esnafı Uğur Kuşçu, "3 bina gerisinde durak vardı. Hareket etti ağaca vurdu. Tam okulun önü, Allahtan çocuklar okula girmişti. Ben sesi duydum, koştum. Otobüsün içinde 6-7 kişi yaralanmıştı. Yaralıları dışarıya çıkarttık" diye konuştu.