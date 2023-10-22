Bahçelievler'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı: Yol kapandı

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü, Ataköy Köprüsü üstünde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direk, önce bir otomobilin üzerine daha sonra yola devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolun iki yönünde de trafik akışı durdu.

DHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 07:55
Bahçelievler'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı: Yol kapandı
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Bahçelievler'de sabah saat 06.30 sıralarında, Ataköy Kavşağı'nın Bahçelievler yönünde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan İETT otobüsü, demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.

ARACIN KAPUTUNA DİREK DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada yoldan geçen otomobilin kaputuna ve yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yolun her iki şeridi de trafiğe kapandı. Kaza sırasında, İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Sürücülerin de yara almadığı kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Devrilen aydınlatma direği ve İETT otobüsünü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


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