Trafik kazasında öldü, suçlu sayıldı!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:43

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:43

Iğdır’da bir restoranda motokurye olarak çalışan ve bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yusuf Karaçöl’ün ailesi, hukuk mücadelesi başlattı. Sürücü M.Y.’nin serbest bırakıldığını belirten aile, delillerin karartılması endişesi yaşıyor.

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; ailenin avukatı Resul Barış Mızrak "Düğüne yetişmeye çalışan otomobilin şoförüne yüklenmesi gereken asli kusur, Yusuf Karaçöl’e yüklenmiştir. Görgü tanıkları ve kamera kayıtları olmasına karşın bunlar yok sayılmıştır. Delillerde karartılmak istenmiştir" dedi.

"KAMERA KAYITLARI VAR"

Amca Yunus Karaçöl, yeğeninin yakın zamanda askerlik kağıdının geldiğini belirterek "‘Para biriktireyim, askere gidince lazım olur’ dedi. Orada 4-5 gün önce işe girmişti. Kaza anının kamera kayıtları var. Motorsiklet ile yolda giderken düğün konvoyunda olduğu iddia edilen kişi birden yola çıkmış ve yeğenime çarpmış. Çocuk normal yolunda gidiyormuş. Cinayet gibi bir kaza" diye konuştu. Kaza anını daha net gösteren kamera kayıtlarına da ulaşmaya çalıştıklarını anlatan amca Karaçöl, çarpan sürücünün hemen serbest bırakılmasına da tepki gösterdi.

Kaza tutanağına ilişkin şüphelerinin de olduğunu söyleyen amca Karaçöl, şöyle devam etti:

"Hukuki süreç başlatıldı. Olaydan hemen sonra herhangi görüntü, şahit yok demişler. ‘Çocuk hızlı geliyordu, çocuk suçlu’ diyorlar. Halbuki yeğenim yolunda giderken yan yoldan gelen araç yeğenimin önüne kırıyor. Bir araç ana caddeden giderken, yan yoldan çıkan biri önünüze çıkarsa onun dikkatli olması gerekmez mi?Görüntülerde çok net. Görgü tanıkları ‘Çocuk aracı görüyor ve kornaya basıyor, çekilmesi için ama çekilmiyor’ diyor. Sürece itiraz ettik. Yeni görüntülerle olayın üzerine gideceğiz. Olayın içine siyaset giriyor ve dosyanın kapanmasından endişe ediyoruz. Çarpan kişi aynı gün bırakıldı. Böyle şey olur mu? Adalet yerini bulsun. Bu olayın sonuna kadar gideceğiz, peşini bırakmayacağız."

"KAZA TUTANACAĞINDA ASLİ KUSURLU OLAN KİŞİ BELLİ"

Ailenin avukatı Resul Barış Mızrak da olayın ardından eksik ve hatalı inceleme yapıldığını belirterek, "Otomobil sürücüsünün kusurlu yazılması gerekirken bunun tam tersi olarak şekilde kaza tutanağında asli kusurunun ölen kişiye verildiğini öğrendik. Caddeden giden araç, sokaktan çıkan aracı beklemez. Biri ana yol biri tali yol. Ama tam tersi şekilde tutanak tutulmuş. Savcılıkta buna itiraz ettik. Ayrıca olayın görgü tanığı olmadığı ve kaza anının net görüntülenmediği tutanaklara geçmiş. Burada 5 tane kamera var. İkisi olayı net görüyor. 20 tane de görgü tanığı var. Tanıklar ‘Otomobil yola fırladı, motor kaçamadı’ diyor. Buna rağmen görgü tanığı yok gibi davranılıyor" dedi.

"İMAM, SİYASİ BAĞLANTILARI VAR"

Avukat Mızrak, şöyle devam etti:

"Otomobil sürücüsünün 29. sokaktan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne aniden çıktığı, çıktıktan sonra kazadan bir saniye önce sağa dönmek için manevra yaptığı belirlenmiştir. Bu sebeple ana cadde üzerinde seyir halinde olan kuryelik yapan Yusuf Karaçöl’ü şaşırtarak kazadan sıyrılmasına imkân vermediği, akabinde feci şekildeki kazanın yaşanmasına neden olduğu anlaşılmıştır. Yusuf’a çarptığı iddia edilen kişinin babası da Iğdır’da imam ve siyasi bağlantıları var. Hatta iddialara göre, babanın oğlunu kurtarmak için daha sonra birine gidip vuranın kendisi olduğunu, imamlık yaptığı ve ehliyeti olmadığı için suçu oğlunun aldığını söylemiş. Biz bunu da kamera kayıtları ile araştırıyoruz. Gereken kurumlara da bunu ibraz edeceğiz. İnanılmaz şekilde oldu bitti ile olayın üstü kapatılmak isteniyor. Ayrıca kaza olduktan sonra yola kasis yapıldı. Bu sokaktan ana yola çıkanlar yavaşlasın diye..."