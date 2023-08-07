Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:52

Güncelleme: 07.08.2023 - 09:52

İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, sokaktaki üç kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda bir kişi üzerinde bulunan silahı çıkararak tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgaya karışan iki kişi ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan ve kimliği belirlenemeyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

7 ADET KOVAN BULUNDU

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptığı çalışmada 7 adet kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

"SİLAH SESLERİ GELDİ"

Olayın yaşanadığı mahallede esnaflık yapan Mehmet Salih Erol, "İçeride oturuyorduk. Silah sesleri geldi. Kapının önüne koştuk hemen. Marketin önünde gençler kavga etmişler silahla yaralama oldu"