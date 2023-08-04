Gaziosmanpaşa'da tekstil firması sahibine silahlı saldırı!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:04

Güncelleme: 04.08.2023 - 11:06

Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bir işyerinin otoparkında önceki gün saat 14.00 sıralarında; tekstil atölyesinden çıkan işyeri sahibi, otomobile binerek gitmeye çaldığı sırada daha önce kendisini dışarda bekleyip gözetleyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Otomobile defalarca ateş açan kişi olay yerinden hızlıca kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Görgü tanığı Hakan Erdoğan, "Çalışırken konfeksiyon sahibi arkadaş buradan çıktığı sırada iki el silah sesi duydum. Ambulansı aradık polis geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Dediklerine göre iki kişi bekliyormuş ben bir kişi gördüm. Polis olay yerine incelenme çalışma yaptı. Ağır yaralı değildi" dedi.