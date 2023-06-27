Bahçelievler’de silahlı saldırı
İstanbul Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bahçelievler'de Çobançeşme Mahallesi Aladağ Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Ö.D. başından ağır şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye götürülürken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
?Zanlı ya da zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Yanardağ'ın gözaltına alındığı anlar...
- Özgür Demirtaş doların varacağı yeri açıkladı
- MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kimdir?
- '1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek'
- Reuters: Savcılar, Bilal Erdoğan şikayetini inceliyor
- Çiğdem Mater 'tampon' talebine verilen cevabı aktardı
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Faslı yıldızın yeni adresi belli oluyor!
- Dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Erbakan’ın ‘çocuk evliliği' sözleri tekrar gündemde!