Bahçelievler’de silahlı saldırı

İstanbul Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 07:10
Bahçelievler’de silahlı saldırı
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Bahçelievler'de Çobançeşme Mahallesi Aladağ Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Ö.D. başından ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye götürülürken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

?Zanlı ya da zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.


BAHçelievler silahlı saldırı

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