Isparta'da üniversite öğrencisi kadın silahlı saldırıda ağır yaralandı
Isparta'da silahlı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi kadın ağır yaralandı. Zanlı, tutuklandı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sena Aybike K.'ye (22), Modern Evler Mahallesi'nde yanına gelen Ş.U. tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Sena Aybike K.'yi, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli Ş.U, polis ekiplerince yakalandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Faiz sonrası dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Partinin zirvesindeki vedanın perde arkası
- Faiz artışı kararına ekonomistlerden ilk yorum!
- Kayıp denizaltındakilerden kötü haber
- TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı
- İmamoğlu: O konuşma beklentimi karşılamadı!