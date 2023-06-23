Isparta'da üniversite öğrencisi kadın silahlı saldırıda ağır yaralandı

Isparta'da silahlı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi kadın ağır yaralandı. Zanlı, tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:53
Isparta'da üniversite öğrencisi kadın silahlı saldırıda ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sena Aybike K.'ye (22), Modern Evler Mahallesi'nde yanına gelen Ş.U. tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Sena Aybike K.'yi, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ş.U, polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

 

 

 


Isparta üniversite öğrencisi üniversite

İlgili Haberler

AKP Çorum İl Başkanı'na saldırı davasında 5 sanığa hapis cezası

AKP Çorum İl Başkanı'na saldırı davasında 5 sanığa hapis cezası
Kuş mezatı yapılan lokale silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Kuş mezatı yapılan lokale silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Kuran'a yönelik saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Kuran'a yönelik saldırısını lanetledi

En Çok Okunan Haberler