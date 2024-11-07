Bahçelievler'de yanan motosikletten çıkan alevler binaya sıçradı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:52

Güncelleme: 07.11.2024 - 15:52

Zafer Mahallesi Bahar Sokak'ta saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın bahçesinde bulunan motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler apartmanın dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Apartman sakinleri binayı tahliye ederken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Binanın birinci katındaki dairenin ve dış cephenin hasar gördüğü yangını çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

"YANGINI DUYDUM GELDİM"

Mahalle sakini İbrahim Çelikkol, "Yangın binanın arasından çıkmış. Yangını duydum geldim. Motosiklet yanmış, binaya sıçramış. Binanın dış cephesi yandı, dairenin camları patladı. İtfaiye gelip müdahale etti. Ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.