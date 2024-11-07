Tekirdağ’da depoda korkutan yangın!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hayrabolu yolu üzerindeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Tekirdağ’da depoda korkutan yangın!
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İHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:06

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hayrabolu yolu üzerindeki huzurevi karşısında bulunan bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı.

Depodaki paletlerin alev aldığı yangın, kısa sürede fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depo içerisindeki malzemelerde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #tekirdağ #depo #Yangın

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