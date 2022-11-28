Bahçelievler'de yangın paniği! Balkonda mahsur kaldılar
Bahçelievler'de 14 katlı rezidansta çıkan yangında bebekli bir aile 4. katın balkonunda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürüp dumanı tahliye etmesinin ardından aile binadan tahliye edildi.
İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan sitedeki 14 katlı rezidansın 4. katında saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
4. katta bulunan dairelerin pencerelerinden yoğun bir duman çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BALKONDAN YARDIM İSTEDİ
Bebeği olan bir aile de yoğun duman nedeniyle binadan çıkamadı. Balkonda mahsur kalan aile aşağıda bulunanlara seslenerek bebeklerinin olduğunu söyledi.
İtfaiye ekiplerinin yangını müdahalesi sırasında rezidansta bulunanlar dışarı çıkarılmaya başladı. Balkonda bebekle mahsur kalan aile, dumanın tahliye edilmesinin ardından binadan çıktı.
Bazı bina sakinlerinin de evcil hayvanlarını kucaklarına alıp dışarı çıktıkları görüldü. Dumandan etkilenen bir kişinin tedavisi olay yerindeki ambulansın içinde yapıldı.
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