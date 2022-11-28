Son Dakika... Denizli'de kimya fabrikasında yangın
Son dakika gelişmesi... Denizli'de bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikada alevler her yeri sardı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kale Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar karayolu 100 metre mesafedeki kimya fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kimyasal maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Zaman zaman patlamalar yaşanan bölgede, geniş çaplı önlem alındı.
Polis de bölgeye yaklaşılmaması için uyarılarda bulunuyor. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
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