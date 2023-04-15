Bahçelievler'de yıkılan binanın yanındaki binalarda boşaltılıyor

İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatladığı gerekçesiyle yıkılan 46 yıllık binanın yanındaki riskli iki bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

AA
Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:27
Bahçelievler'de yıkılan binanın yanındaki binalarda boşaltılıyor
Abone Ol google-news

Yıkımı tamamlanan Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan Yılmaz ve Sevilay apartmanlarında yaşayanlara eşyalarını almaları için bir günlük süre tanındı.

1977 yılında inşa edilen Sevilya Apartmanı ile 1995 yılında inşa edilen Yılmaz Apartmanı sakinlerine eşyalarını tahliye etmek için 1 hafta süre verildi. 

Toplam 24 daire ve 4 dükkanın bulunduğu 2 apartmanın karot testleri yapıldıktan sonra yıkım süreci başlayacak. 

Eşyalarını taşıyan bina sakini Coşkun Dönmezler, "Saat 4'ten sonra yıkım kararı gelecek boşaltın dediler. Yıkılacak yani bina biz de boşaltıyoruz" diye konuştu.

Binaların bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken, Şahin Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin de yıkım bölgesindeki temizlik çalışması sürüyor.


BAHçelievler ağır hasar yıkım kararı

İlgili Haberler

Bahçelievler'de 'makas' faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Bahçelievler'de 'makas' faciası: 1 ölü, 3 yaralı
Bahçelievler’de kolonları çatlayan binanın yıkımına başlandı

Bahçelievler’de kolonları çatlayan binanın yıkımına başlandı
Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı binada 10 dakikalık eşya izni

Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı binada 10 dakikalık eşya izni

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler