Bahçelievler'de yıkılan binanın yanındaki binalarda boşaltılıyor

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:27

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:43

Yıkımı tamamlanan Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan Yılmaz ve Sevilay apartmanlarında yaşayanlara eşyalarını almaları için bir günlük süre tanındı.

1977 yılında inşa edilen Sevilya Apartmanı ile 1995 yılında inşa edilen Yılmaz Apartmanı sakinlerine eşyalarını tahliye etmek için 1 hafta süre verildi.

Toplam 24 daire ve 4 dükkanın bulunduğu 2 apartmanın karot testleri yapıldıktan sonra yıkım süreci başlayacak.

Eşyalarını taşıyan bina sakini Coşkun Dönmezler, "Saat 4'ten sonra yıkım kararı gelecek boşaltın dediler. Yıkılacak yani bina biz de boşaltıyoruz" diye konuştu.

Binaların bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken, Şahin Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin de yıkım bölgesindeki temizlik çalışması sürüyor.