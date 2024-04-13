Bahçelievler’de ‘yol verme’ kavgası: Sürücüler birbirine girdi

Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:11

Güncelleme: 13.04.2024 - 11:43

Olay, Yenibosna Merkez Mahallesinde bir caddede sabah saatlerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle iki sürücü de araçlarını durdurdu. Bir süre tartışan sürücüler yumruklarla birbirine saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Sürücülerin tartışması ve kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.