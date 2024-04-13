Bahçelievler’de ‘yol verme’ kavgası: Sürücüler birbirine girdi
Bahçelievler'de motosikletli sürücüsüyle otomobil sürücüsünün yol tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yenibosna Merkez Mahallesinde bir caddede sabah saatlerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle iki sürücü de araçlarını durdurdu. Bir süre tartışan sürücüler yumruklarla birbirine saldırdı.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Sürücülerin tartışması ve kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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