Düzce'de ilginç olay... Maske takıp ‘bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı

Düzce'de motokurye Resul Gür, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık çalışması yapmak için yüzüne maske takıp, eline de tırpan alarak Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Bir tesis girişinde, trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giden Gür, sürücülere yaklaşıp üzerinde ‘Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma’ yazılı pankartı okutup kurallara uymaları konusunda uyardı.

DHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 16:15
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Düzce'de motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir eyleme imza attı.

Yüzüne maske takıp, eline de tırpan alan Gür, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Gür, üzerinde ‘Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma’ yazılı pankartı yurttaşlara okuttu. Gür, ayrıca trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giderek, yurttaşlara uyarıda bulundu. Yurttaşlar, Gür’ün bol bol fotoğraf ve videolarını çekerek ilgi gösterdi.

Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Resul Gür, “Ben motokuryelik yapıyorum. Ben ve arkadaşlarım sık sık kaza tehlikesi atlatıyoruz. Çok sayıda arkadaşımız da hayatını kaybetti. Buradan hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ramazan Bayramı’nın diğer adı da şeker bayramı. Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye böyle bir farkındalık çalışması yapmak istedim” dedi.


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