Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 otomobile çarptıktan sonra polis aracının üzerine çıktı

Bahçelievler'de makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil sürücüsü, 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki polis aracının üzerine çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
29 Aralık 2022 Perşembe, 13:50
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İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, aynı istikamete giden araca çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ardından, sivil polis aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, polis aracının üzerine çıktı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, makas atan otomobilde 1 kişi, polis aracında da 2 kişi olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.


BAHçelievler trafik kazası zincirleme kaza

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