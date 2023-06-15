Bahçeli’nin ‘100 il, bin ilçe’ önerisi AKP’nin gündeminde

Yayınlanma: 15.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 13:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin. Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla “100 il, bin ilçe” açıklamasını yapması AK Parti tarafından anlamlı bulundu. Konuya ilişkin bir çalışma gerçekleştiren AK Parti, ‘Yerel Yönetimler Yasası’nı ele alırken ‘100 il, bin ilçe’ konusu üzerinde de mesai harcadı.

Seçim yoğunluğu nedeniyle konuya ilişkin bir olgunlaşma gerçekleşemedi. Süreç, il ve ilçe olmak isteyen şehirlerin beklentilerini boşa çıkarmadan küskünlük oluşturmamak için seçim sonrasına bırakıldı.

KRİTERLER BELİRLENECEK

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ‘100 il, bin ilçe’ konusu gündeme getirildi ve birtakım çalışmalar yapılarak düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda faaliyet gösterilmesi konuşuldu. Yeni il ve ilçe konusunda kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı azaltılacağı da düşünüldü.

Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili görüşmelerde 100 il, bin ilçe hususunu gündeme alması dahilinde Cumhur İttifakı’nın konuyu masaya yatırılabileceği değerlendirmesi yapılan MYK’da, il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına sürecin planlanmasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olabileceği konuşulanlar arasında.

HANGİ İLÇELER İL OLABİLİR?

NTV’nin aktardığına göre ise söz konusu durum için 8 kriter belirlendi. Buna göre, nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu başlıklara uygunluk gösteren yerler il olacak.

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.