Son dakika: Bahçeli'nin 'adaylık' çıkışına İYİ Partili Erdem'den yanıt: Erdoğan’ın 2.döneminin bittiğini farkında!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi için herhangi bir engel olmadığını iddia etti. Bahçeli'nin söz konusu açıklamasına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem sosyal medyadan yanıt verdi.
MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam Kampı'nın basına kapalı bölümünde değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli açıklamasında, “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” dedi.
Bahçeli'nin ifadelerine İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdem, Bahçeli'nin sözlerini işaret ederek, "Demek ki kendisi de Sayın Erdoğan’ın 2.döneminin bittiğini farkında!" diye konuştu.
İYİ Partili Erdem'in açıklaması şu şekilde:
"Sn. Bahçeli diyor ki “Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışırız”
Demek ki kendisi de Sn.Erdoğan’ın 2.döneminin bittiğini farkında! Siz kimi isterseniz aday gösterin Sn.Bahçeli! Her ihtimalde seçimi kaybedeceksiniz!"
Sn. Bahçeli diyor ki “Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışırız”— Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) February 7, 2022
Demek ki kendisi de Sn.Erdoğan’ın 2.döneminin bittiğini farkında!
Siz kimi isterseniz aday gösterin Sn.Bahçeli!
Her ihtimalde seçimi kaybedeceksiniz!
İlgili Haberler
- Son dakika: Bahçeli’den Cumhurbaşkanlığı çıkışı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Koca en çok vaka görülen illeri açıkladı
- Elektrik istedi, çay teklif ettiler!
- Kafası kesilmiş düzinelerce iskelet bulundu
- Şentop'tan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
- Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı!
- Kim Kardashian'dan 'Kanye West bana vurdu' iddiası
- Genco Erkal'dan zam tepkisi
- Camilla: Geleceğin İngiltere Kraliçesi kimdir?
- 'Kazı'dan sanata ilham
- Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı