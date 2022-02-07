Son dakika: Bahçeli'nin 'adaylık' çıkışına İYİ Partili Erdem'den yanıt: Erdoğan’ın 2.döneminin bittiğini farkında!

07 Şubat 2022 Pazartesi, 10:34

MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam Kampı'nın basına kapalı bölümünde değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli açıklamasında, “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” dedi.

Bahçeli'nin ifadelerine İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdem, Bahçeli'nin sözlerini işaret ederek, "Demek ki kendisi de Sayın Erdoğan’ın 2.döneminin bittiğini farkında!" diye konuştu.

İYİ Partili Erdem'in açıklaması şu şekilde:

"Sn. Bahçeli diyor ki “Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışırız”

Demek ki kendisi de Sn.Erdoğan’ın 2.döneminin bittiğini farkında! Siz kimi isterseniz aday gösterin Sn.Bahçeli! Her ihtimalde seçimi kaybedeceksiniz!"