Bahçeli'nin çağrısına Trabzon'da protesto: Öcalan ve Netanyahu'nun maketine idam

Saadet Partisi'nin Trabzon'da düzenlediği PKK elebaşı Abdullah Öcalan eyleminde vatandaşlar, üzerinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da fotoğrafının yer aldığı maketi idam etti.

Bahçeli'nin çağrısına Trabzon'da protesto: Öcalan ve Netanyahu'nun maketine idam
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 19:35

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Öcalan çağrısının tartışmaları devam ediyor.

Saadet Partisi Trabzon teşkilatı Öcalan'ın serbest bırakılması ve meclise davet edilmesi konusuyla ilgili bugün bir eylem gerçekleştirdi.

Eylemde üzerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fotoğraflarının bulunduğu bir maket de yer aldı.

Eylemin sonunda vatandaşlar maketi idam ederek tepkilerini gösterdi.


Etiketler: #Abdullah Öcalan #netanyahu #Bahçeli

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