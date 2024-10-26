AKP'li Nihat Zeybekçi'den Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına destek: 'Sonuna kadar arkasındayız'

Yayınlanma: 26.10.2024 - 18:51

Güncelleme: 26.10.2024 - 18:53

Baklan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AKP Baklan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Zeybekci, bugüne kadar birçok projeye imza attıklarını, atmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet dileyen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o açıklamaları... Sonuna kadar arkasındayız. Çünkü o Kandil'deki satılmışların nereye satılmış olduklarını çok iyi biliyoruz. Kürt kardeşlerim benim bu vatanımın evlatlarıdır. Ben neysem odur. Ama bir şekilde kandırılan bir bölüm var. Onlar da başka birileri tarafından kandırılıyor. Son bir defa onlara 'gelin bir olalım' deme imkanımız ve şansımız var.

Çünkü Kandil'dekilerin nerelere kaçacağını ve ruhlarını neye sattıklarını çok iyi biliyoruz. Onları o inlerine mutlaka gömeceğiz. Ama bu arada pişman olup aldatılanlar varsa ki var, onların bir şekilde kucak açmaktır, başka hiçbir şey değildir. Yani millet için, vatan için, ülke için yapılan bir duyurudur, açıklamadır."

MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısı şu şekilde idi:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız"