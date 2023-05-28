2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 233, Recep Tayyip Erdoğan'a 59 oy çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:42
Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı
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MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullandı.

Bahçeli'nin oy verdiği 1296 numaralı sandıkta 296 seçmen oy kullandı. Oyların 292's'i geçerli, 4'ü geçersiz sayıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 233, Recep Tayyip Erdoğan'a 59 oy çıktı.

İLK TURDA DA KILIÇDAROĞLU ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci oylamasında, Devlet Bahçeli yine Anıttepe Ortaokulu'nda 1296 nolu sandıkta oy kullanmıştı. Sayım sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu, 238 oyla birinci olmuştu. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıkmıştı.


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