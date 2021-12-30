Bahçeli'ye tepkiler dinmiyor: CHP'li Torun'dan sert çıkış
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “İmamoğlu, suçluysa görevinden alınmalı” sözlerine yanıt verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “İmamoğlu, suçluysa görevinden alınmalı” açıklamasına tepkiler büyüyor. CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel'in ardından bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi.
Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İmamoğlu, suçluysa görevinden alınmalı” açıklamasına “Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var” tepkisini gösterdi.
Torun, sosyal medya hesabından şu mesajı verdi:
“Nerede kaldı’ dediğimiz Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış. Bahçeli kayyum hayali kurmadan önce İstanbul’da kaybettiği mitilini bulsun. Millete ihanet etmeyi iyi bilirsiniz: Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var.”
“Nerede kaldı” dediğimiz Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış!— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) December 30, 2021
Bahçeli kayyum hayali kurmadan önce İstanbul’da kaybettiği mitilini bulsun!
Millete ihanet etmeyi iyi bilirsiniz: Elinizden geleni ardınıza koymayın!
Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var! https://t.co/tc1DUmWVp1
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