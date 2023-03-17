Bahçeşehir'de 3 katlı villanın çatısında 'yangın' paniği!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:05

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 16:05

Bahçeşehir 1. Kısım Meriç Sokak'ta, saat 15.00 sıralarında, yenileme çalışması yapılan 3 katlı bir villanın çatısında yangın çıktı. Villadaki işçiler, çatıdan yükselen alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi.

YARALANAN OLMADI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.