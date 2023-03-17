Bahçeşehir'de 3 katlı villanın çatısında 'yangın' paniği!

İstanbul Bahçeşehir'de 3 katlı villanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:05
Bahçeşehir'de 3 katlı villanın çatısında 'yangın' paniği!
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Bahçeşehir 1. Kısım Meriç Sokak'ta, saat 15.00 sıralarında, yenileme çalışması yapılan 3 katlı bir villanın çatısında yangın çıktı. Villadaki işçiler, çatıdan yükselen alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi.

YARALANAN OLMADI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 


Villa Yangın Bahçeşehir

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