Bahçesinde çapa yaparken patlamamış 60 yıllık 'havan mermisi' buldu
Konya'da çiftçi İ.C., bahçesinde çapa yaptığı sırada toprağa gömülü havan mermisi buldu. Emniyet müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanları yaptığı ilk incelemede havan mermisinin patlamamış ve yaklaşık 60 yıldır da toprağa gömülü olduğunu belirledi. Mermi, imha edilip, kriminal laboratuvarında detaylı incelenecek.
Merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Salarlı Yaylası'nda çiftçi İ.C., bahçesinde çapa yaptığı sırada toprağa gömülü metal bir parçaya rastladı. Çevresini kazdığında ise metalin bir mühimmat olduğunu fark ederek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları sevk edildi.
HAVAN MERMİSİ OLDUĞU ANLAŞILDI
Ekipler yerleşim yerinin yaklaşık 200 metre ilerisindeki bahçede yaptığı incelemede mühimmatın, patlamamış bir havan mermisi olduğunu belirledi. Bunun üzerine yerleşim yerlerinden itibaren önlem alınıp, bahçenin bulunduğu alana kimse yaklaştırılmadı.
60 YILDIR GÖMÜLÜYMÜŞ
Uzman ekip, yaptığı ilk incelemede havan mermisinin yaklaşık 60 yıldır toprağa gömülü olduğunu belirledi. Mermi imha edilip, kriminal laboratuvarında detaylı incelenecek.
İ.C.'nin, bahçeyi yaklaşık 50 yıldır kullandığı, yaylada birkaç ay önce de yine havan mermisi bulunduğu, bölgenin ise geçmiş yıllarda atış alanı olarak kullanıldığı öğrenildi.
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