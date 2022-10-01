Yolda yürürken yüzüne mermi isabet etti!

01 Ekim 2022 Cumartesi, 10:20

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişi silahla yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kişi silahla yaralandı. G.K. Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri ise sokakta yürüyen O.M'nin yüzüne isabet etti.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı. Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.

Polis, şüpheli G.K'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Sağlık kontrolü için Fatih Devlet Hastanesine götürülen zanlının, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay yerinden koşarak kaçan Gökhan K. ise Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucu olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.