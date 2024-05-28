Bahçesinde gömülü Kalaşnikof bulundu: 'Akrabam koymuştur' dedi

Adana'da operasyon düzenlenen Leyla G.'nin evinin bahçesinde çiçekliğe gömülü çuvalda Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ile 68 mermi ele geçirildi. Leyla G., "Eşimin akrabası A.K., bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti, muhtemelen o gün koymuştur" dedi. A.K. (17) ise silahın kendisine ait olduğunu, tanımadığı birinden satın aldığını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:37
Bahçesinde gömülü Kalaşnikof bulundu: 'Akrabam koymuştur' dedi
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Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ova Mahallesi'ndeki 2 ayrı evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisiyle harekete geçti. Polis, şüpheliler Leyla G. ile Suzan A.'nın evine eş zamanlı baskın yaptı.

Leyla G.'nin evinde arama yapan ekipler, bahçedeki çiçeklikten şüphelenip kazdı. Toprağın altında çuval içinde Kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 68 mermi ele geçirildi. Suzan A.'nın evinde ise ruhsatsız 2 tabanca ile 10 mermi bulundu. Operasyonda Leyla G. ile akrabası A.K., Suzan A. ve gelini Tuğba A. gözaltına alındı.

"AKRABAM KOYMUŞTUR"

Emniyete götürülen şüphelilerden Leyla G. ifadesinde "Eşimin akrabası A.K., bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti. Evime ondan başkası girmedi. A.K., muhtemelen o gün koymuştur" savunması yaptı.

A.K. ise "Leyla'nın evinde bulunan Kalaşnikof, bana ait. Bir süre önce tanımadığım bir kişiden satın aldım. Balkonun altında toprak vardı. Bulunmasın diye çuvala koyup, gömdüm" dedi.

Diğer şüpheliler Suzan A. ile Tuğba A. da silahların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.K., Leyla G., Suzan A. ile Tuğba A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 


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