Bahis skandalında 12 ay ceza almıştı... MHP'li vekil sahip çıktı: Futbolcunun maaşını ödeyeceğini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Bahis Soruşturmaları" kapsamında Kayserispor'un 29 yaşındaki futbolcusu Abdulsamet Burak hakkında gözaltı kararı verildi.

Burak, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ancak 12 ay hak mahrumiyetine çarptırıldı. Burak'a MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan destek geldi.

MHP'li Ersoy, Abdulsamet Burak'ın hak mahrumiyeti süresince alacağı maaşını kendi cebinden Kayserispor'a vereceğini açıkladı.

"BÜYÜK CAMİA OLMAK BUNU GEREKTİRİR"

Ersoy, X hesabından oyuncu ile fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Futbolcumuz Abdulsamet Burak kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.5 yıl önce suç teşkil ettiğini bilmeden ki bunu bilse kendi kimlik numarası ile bunu yapmayacağını bildiğimiz,yaptığı bir hatadan dolayı yaşadığı bu elim olaydan dolayı da kendisine sahip çıkmamamız bizi tanıyan insanların tahmin edebileceği üzere mümkün değildir.

Bir futbolcu kolay yetişmiyor ve bu bir hata ise bilinçsizlikten kaynaklıdır ki her birey hata yapabilir.

O yüzden camiamızın bir parçası olan kardeşimizin dün olduğu gibi bugünde,yarında yanında olacağız.

Büyük camia olmakta bana göre bunu gerektirir.

Şartlar ne olursa olsun iyi günde,kötü günde biz bize yakışanı yapacağız.Kulübümüzün maddi bir zararı olmaması adına da kardeşimizin maaşını hak mahrumiyeti süresi olan 1 yıl boyunca şahsımdan kulübümüze yatıracağımı bildirir,tüm Kayserisporlu taraftarlarımıza ve sevdalılarına saygılarımı sunarım.

Sevdamız Kayserispor"