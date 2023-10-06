Bahriye Üçok mezarı başında anılacak

6 Ekim 1990’da, evine gönderilen bombalı paket ile yaşamdan koparılan Cumhuriyet aydını, laikliğin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucusu ve gazetemizin yazarı Bahriye Üçok, katledilişinin 33. yılında gömütü başında anılacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00
Bahriye Üçok mezarı başında anılacak
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1919 Trabzon doğumlu olan Üçok, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ilk kadın öğretim üyesi oldu. 1971’de senatör seçilen, 1977’de CHP’ye katılan, 12 Eylül’den sonra açılan Halkçı Parti’nin kurucu üyesi olan Üçok, 1983 seçimlerinde Ordu milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Gazetemiz Cumhuriyet’te de pek çok yazı kaleme alan Üçok, İslam dinini çağdaş, gerçekçi ve dinin özünde bulunan hoşgörüyle anlattı.

Kasım 1988’deki bir televizyon programında, “İslam’da örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığını” söyledi. Bu sözleri nedeniyle hedef olan ve tehditler alan Üçok’un evine, 6 Ekim 1990’da, “İlmi Araştırmalar Vakfı”nın gönderdiği bir paket ulaştı. Üçok, kızının teslim aldığı ve kendisine verdiği paketi, kızının yanından uzaklaşmasının ardından açmaya çalışırken paketin içine yerleştirilmiş olan bomba düzeneği patladı. Ağır yaralı olarak Hacettepe Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılan Üçok, kurtarılamadı. Cinayeti “İslami Hareket” adlı oluşum üstlense de katliam aydınlatılamadı.

Üçok, katledilişinin 33. yılında, saat 12.00’de ailesi, dostları ve sevenleri tarafından Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında anılacak. 


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